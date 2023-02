Tomori sui suoi obiettivi: "Sogno tutti i trofei possibili col Milan"

MilanNews.it

“Il mio sogno nella vita, anche se può sembrare banale, è non avere rimpianti. Voglio poter dire che ho fatto tutto quello che potevo e nel modo giusto, che sono stato me stesso. Se avrò vinto un milione di trofei o ‘solo’ lo Scudetto, potrò dire di essere soddisfatto. Naturalmente il sogno è vincere la Champions, la Coppa del Mondo e di nuovo lo Scudetto… Tutti i trofei possibili col Milan, visto che sono qui”. Così Fikayo Tomori sui suoi obiettivi futuri al Milan a OneFootball in quanto protagonista della campagna Next in Line di FedEx.