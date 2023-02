Tomori sul suo idolo: "Thierry Henry. Avevo sempre i guanti e mi tiravo i calzini fino alle ginocchia"

MilanNews.it

“Thierry Henry era il mio idolo quando giocavo da piccolo. Avevo sempre i guanti e mi tiravo i calzini fino alle ginocchia. Se faceva gol, mi assicuravo di ripetere la sua esultanza se poi segnavo anche io la domenica”. Così Fikayo Tomori sul suo idolo a OneFootball in quanto protagonista della campagna Next in Line di FedEx.