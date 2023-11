Tomori: "Tra Premier e Serie A differenza di piccoli dettagli"

Intervistato a Talk Sport, Fikayo Tomori ha parlato così della differenza tra Serie A e Premier: "La Premier League è un campionato diverso rispetto alla Serie A. Credo che però si tratti dei piccoli dettagli, da ciò che mi chiede Pioli e ciò che mi chiede Southgate. Quei piccoli dettagli che potrebbe esserci in una partita ma magari non in quella successiva. Il mio obiettivo rimane quello di migliorare e questa stagione è iniziata molto bene".