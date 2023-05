Tomori verso il derby: "Credere, combattere sempre e lavorare sempre per far qualcosa di grande"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, difensore rossonero, è stato tra i protagonisti di un video postato sui social dal Milan a due giorni dall'EuroDerby che tratta della fede rossonera: "Credere, combattere sempre e lavorare sempre per far qualcosa di grande. Crederci sempre significa non mollare mai, credere di fare sempre qualcosa per vincere le gare spingendo fino alla fine".