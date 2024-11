Tomori verso l'esclusione per la terza gara di fila in campionato

Secondo le ultime notizie di SkySport, Fikayo Tomori non dovrebbe scendere in campo da titolare per la terza gara di fila in questo campionato. L'inglese è stato già escluso contro Udinese (entrato negli ultimi minuti per difendere il risultato) e Napoli (zero minuti).