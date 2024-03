Tomori verso la seconda da titolare consecutiva: l'inglese sta bene

vedi letture

Quando pochi giorni prima di Natale, all'Arechi di Salerno, Fikayo Tomori era uscito vittima di un infortunio muscolare, da subito apparso non semplice da gestire, in molti si erano fasciati la testa: i rossoneri non solo perdevano l'ennesimo difensore centrale della stagione ma soprattutto uno dei migliori giocatori dell'anno rossonero fino a quel momento. Un'assenza che sicuramente ha pesato ma che adesso è solo un ricordo. Tomori è tornato in campo negli ultimi minuti con la Lazio, subentrato sette giorni fa contro lo Slavia e poi schierato titolare contro l'Empoli. Oggi Pioli potrebbe mandarlo in campo per la seconda volta consecutiva da titolare, sintomo di un calciatore oramai recuperato.

Ieri Tomori è intervenuto anche in conferenza stampa e ha parlato così sul suo stato di salute: "Sto bene, sono contento di essere rientrato dall’infortunio. Sappiamo che cosa ci aspetta, lo Slavia ci metterà intensità ed energia e lo stadio sarà rumoroso. All’inizio della stagione avremmo voluto vincere tutto e non ci siamo riusciti. Ora possiamo soltanto vincere le partite che rimangono da qui alla fine della stagione. Procediamo un passo alla volta e vediamo come finisce". Accanto a lui, con ogni probabilità, ci sarà Gabbia.