Contro la Lazio Sandro Tonali ha messo a referto il suo gettone numero undici in campionato con la maglia del Milan. Il centrocampista ha giocato un totale di 569 minuti. Solo in due occasioni è rimasto in campo dall’inizio alla fine: a Genova con la Sampdoria e proprio nell’ultima gara del 2020 contro i biancocelesti di Simone Inzaghi.