Tonali a Sky: "Siamo una grande squadra, giochiamo bene ma bisogna migliorare poco di tutto"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Torino di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

Troppa convinzione? “Difficile non fare gol dopo una partita del genere, dopo che attacchi per tutta la partita e dal 70esimo giochi a una porta sola. Avevamo convinzione sì perché in campo eravamo in gestione della partita e attaccavamo solo noi. Abbiamo pagato forse l’unica disattenzione durante i tempi supplementari”.

Dove si deve migliorare? “In tutto, bisogna migliorare poco di tutto. Siamo una grande squadra, giochiamo bene e ci divertiamo: sappiamo però che può non bastare. Dobbiamo stare insieme, mettere un punto e pensare alla prossima partita”.