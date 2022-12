Tonali: "A Theo e Giroud auguro il meglio possibile"

MilanNews.it

Sandro Tonali, parlando a Milan Tv, ha speso qualche parola sul Mondiale e sui due compagni che si giocheranno la finale domenica pomeriggio. Queste le parole di Sandro: "Ho sentito Rafa, Simon, i francesi e anche con Charles. Ci hanno raccontato com’è il clima e che tipo di mondiale è. Fa piacere per Theo e Giroud che sono ancora in ballo e gli auguriamo il meglio possibile. Ha fatto male rimanere fuori per il secondo mondiale di fila. Dopo aver vinto l’Europeo, non qualificarsi non è stato bello. Non dobbiamo buttare giù la testa, ma ripartire e pensare che siamo una squadra forte”.