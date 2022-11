Tonali: "Abbiamo la fortuna di essere in casa: giochiamo per vincere. Avere Maldini a Milanello..."

MilanNews.it

Sandro Tonali ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky dopo la conferenza stampa di Milanello di questo primo pomeriggio. Queste le parole del centrocampista italiano alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo.

Sull’importanza della partita: “Si è la partita che ci può dare una grossa responsabilità e grande carica. Una partita in cui possiamo capire i nostri miglioramenti in questi tre anni. Dobbiamo affrontarla con la voglia di vincere”

Sul DNA del Milan: “Il Milan ha fatto la storia in Europa e ogni partita di Champions è sentita tantissimo. Avere Paolo che stamattina è venuto al campo e ci è stato vicino, ti fa capire quanto tutti ci tengono così tanto. Siamo a un passo dal nostro primo obiettivo ma ci aspetta una partita con difficoltà"

Sulle foto negli spogliatoi: “Noi cambiamo spesso le nostre foto emozionali negli spogliatoi ed è il momento di aggiungerne un’altra. Giusto ricordarsi sempre da dove siamo partite e cosa abbiamo passato. Dobbiamo affrontare questa partita come se fosse quella più importante della stagione e lo è”

Su Pioli: “E’ bravo, non c’è da dire molto altro. Sa come trattarci, come gestire i momenti, come studiare le partite, come lavorare in settimana e come lavorare in settimana come ognuno di noi. Ci insegna tante cose e sta vicino a noi”

Sul doppio risultato a favore del Milan: “Abbiamo la fortuna di giocare in casa con uno stadio incredibile. Non dobbiamo fare l’errore di gestire la partita perché sarebbe il primo passo che può portare all’errore. Dobbiamo giocare per vincere e per far gol”