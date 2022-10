Tonali, contro il Verona è arrivato il primo gol stagionale: è il sesto con la maglia rossonera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il secondo anno consecutivo è Tonal Verona al Bentegodi. Dopo la doppietta decisiva della passata stagione, il centrocampista rossonero ha realizzato un altro gol, il primo stagionale, contro la squadra di Bocchetti, valevole il 2-1 e i tre punti ai rossoneri.



L'ex Brescia, dunque, raggiunge quota sei gol con la maglia rossonera: cinque nella passata stagione e uno in quella in corso.