Tonali da record in Champions League: il particolare dato con il Milan

Con 22 anni e 178 giorni, Sandro Tonali è il più giovane giocatore del Milan che ha servito un assist in due presenze consecutive in Champions League da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (dal 2003/04). A riportarlo è la redazione di Opta dopo l'ottima prestazione del centrocampista rossonero nella vittoria per 4-0 del Milan contro il Salisburgo.