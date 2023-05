Tonali: "Domani scendiamo in campo per cambiare questa stagione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Queste le parole di Sandro Tonali in conferenza stampa sul match di domani contro l'Inter: "Se cambia qualcosa la partita di domani sulla stagione? Sicuramente qualcosa cambia. Ad inizio anno ci siamo messi obiettivi in testa e tanti non sono andati come dovevano andare, ma domani scendiamo in campo per cambiare questa stagione. In campionato non siamo riusciti a ripeterci e domani avrà un peso importante questa partita".