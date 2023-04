Tonali: "È fantastico giocare di nuovo queste partite di Champions"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato al sito della UEFA in vista del match di questa sera contro il Napoli che può valere le semifinali di Champions League: "È bello essere di nuovo qui. Tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un'energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro. È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela".