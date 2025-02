Tonali e l'amicizia con Sinner: "Da quando è venuto a Milanello abbiamo mantenuto il rapporto. Mentalmente è una roccia"

Intervistato dall'inserto U de La Repubblica, l'ex Milan Sandro Tonali ha fatto luce sul suo addio al club rossonero nell'estate del 2023, alzando non poche polemiche in merito.

Il rischio dell’amicizia interessata non si corre tra sportivi di successo.

"Con Jannik Sinner ci sentiamo: da quando è venuto a Milanello abbiamo mantenuto il rapporto. Nessuno nel tennis è al suo livello. Mentalmente è una roccia, impossibile da smuovere. Tanta gente prova ad attaccarlo, ma lui è un modello. Un italiano che raggiunge quel livello può essere criticato solo da chi è invidioso".

Da potenziale capitano simbolo del Milan lei è stato ceduto al Newcastle: non esiste più il calcio delle bandiere.

“È difficile, non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi: per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche il no del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia. Con il mio trasferimento, da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo”.

L’esperienza inglese l’ha arricchita?

"Non solo economicamente. Sono cresciuto e ho scoperto un nuovo Paese, un nuovo calcio e una nuova lingua. Non ho rimorsi. L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino".

Però è nato lo stesso giorno, 8 maggio, di un simbolo come Franco Baresi.

“Quarant’anni dopo, lui del 1960 e io del 2000: una coincidenza rara. Le poche volte che ho indossato la fascia di capitano del Milan me le ricordo tutte: con l’Empoli, col Torino in Coppa Italia, col Chelsea in Champions League. Due battute veloci con Franco, su questo, ci sono scappate”.

A gennaio si è parlato di un suo rientro in Italia alla Juventus.

"Con i miei procuratori non ne abbiamo mai parlato. E so, per esperienza, che se non arrivi a quel passaggio non c’è nulla di concreto. E comunque qui sto bene con me stesso, ho trovato la mia linea e non è il caso di stravolgerla ancora. Voglio vincere per i tifosi del Newcastle, tra poco avremo la prima occasione a Wembley".