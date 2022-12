Tonali e la beneficenza a favore di "Rise Together Foundation": tutti i dettagli dell'iniziativa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Iniziativa benefica di Sandro Tonali insieme a "Rise Together Foundation". Il centrocampista del Milan fornisce su Instagram tutti i dettagli per partecipare e il premio in palio: "Ogni bambino ha il diritto di avere le giuste cure per crescere sano e realizzare i propri sogni. Per questo ho lanciato su Wishraiser la mia campagna a favore di "Rise Together Foundation". Chi dona può vincere due vip pass per Milan-Tottenham e una cena con me dopo la gara. Partecipate in tantissimi. Vi aspetto a Milano. Qui il link per partecipare".