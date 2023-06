Tonali e la Rise Together Foundation donano al Gaslini un nuovo strumento per visite oculistiche ai bambini

© foto di Antonio Vitiello

Rise Together Foundation dona all’Istituto Gaslini un nuovo strumento per visite oculistiche di precisione ai bambini grazie ad un’iniziativa realizzata con il calciatore Sandro Tonali.

Da ieri l’U.O.C. di Oculistica dell'Istituto Gaslini di Genova, diretta dal Dott. Massimiliano Serafino, può avvalersi di un nuovo strumento per l’analisi della refrazione in età pediatrica, donato da Rise Together Foundation, ente filantropico che opera per la salute dei bambini e nasce grazie a GR Sports Agency e al suo fondatore, l’agente sportivo Giuseppe Riso.

Lo strumento, un apparecchio di nuova generazione, portatile e di alta precisione, serve per la valutazione dei difetti visivi (miopia, ipermetropia e astigmatismo) dei bambini, circa diecimila all’anno tenendo in considerazione quelli che gravitano attorno all’oculistica del Gaslini.

Inoltre, lo strumento sarà utilizzato anche per la valutazione del calcolo della lente intraoculare nei bambini che verranno sottoposti ad intervento di cataratta perché affetti da forme spesso congenite. In questo caso si tratterà di circa 50-60 bambini all’anno.

L’iniziativa che ha permesso l’acquisto dello strumento è stata realizzata grazie alla partecipazione del centrocampista del Milan Sandro Tonali, che si è impegnato in prima persona per il suo successo. Tonali, in questo momento agli Europei con la nazionale Under21, non ha potuto partecipare all’inaugurazione di ieri, ma ha ringraziato tutti i donatori dichiarando: “Mi ha fatto davvero piacere partecipare aquesta iniziativa promossa da Rise Together Foundation e sapere che contribuirà a curare tanti bambini mi rende davvero felice”.

“Desidero ringraziare Rise Together Foundation per aver contribuito al miglioramento tecnologico del nostro reparto – ha dichiarato Massimiliano Serafino, direttore UOC Oculistica dell’Istituto Giannina Gaslini - Lo strumento donato permette una veloce acquisizione dei difetti refrattivi in età pediatrica e la possibilità di calcolare la curvatura della cornea. Questo parametro risulta necessario per il calcolo della lente intraoculare da utilizzare nei nostri piccoli pazienti operati di cataratta”.

Giuseppe Riso ha concluso sottolineando l’impegno della Fondazione da lui creata nel sostenere le eccellenze della sanità pediatrica pubblica italiana: “La nostra missione è di sostenere la salute dei più piccoli; oltre a supportare le famiglie con situazioni di fragilità nell’accesso alle cure, abbiamo deciso di intervenire attraverso l’acquisto di strumenti e attrezzature per gli ospedali laddove vi sia un effettivo bisogno, affinché i bambini possano ricevere le migliori cure e la migliore accoglienza”.

Rise Together Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2020 da un’idea di Giuseppe Riso, founder di GR Sports Agency, una tra le migliori agenzie di procura italiane ed europee.

La Fondazione fornisce il proprio sostegno a bambini e giovani in condizioni di svantaggio, offrendo loro supporto economico per accedere a cure mediche ed operazioni chirurgiche altrimenti inaccessibili.