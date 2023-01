MilanNews.it

Quando segna Sandro Tonali, il Milan vince sempre. Lo riporta Opta che spiega che i rossoneri hanno portato a casa i tre punti in tutte e se le partite in cui l'ex centrocampista del Brescia è andato in gol. L'ultima rete è arrivata contro la Salernitana nel primo match ufficiale del 2023 del Diavolo.