© foto di DANIELE MASCOLO

Con l'assist per il gol di testa di Kalulu contro la Roma, Sandro Tonali dà continuità alla rete e all'assist di Salerno di mercoledì e ha preso così parte ad almeno un gol per due partite di fila in Serie A per la prima volta nella competizione. A riportarlo è Opta.