Tonali ha ragionissima: è l'EuroDerby della verità per il Milan. Formazione: torna Leao

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno della verità per la stagione del Milan. I rossoneri scenderanno in campo stasera alle 21 al "Meazza" per gicoarsi l'EuroDerby di ritorno delle semifinali di Champions League contro l'Inter, tentanto di ribaltare lo 0-2 del San Siro rossonero dell'andata. Stando ai numeri si tratta di un'autentica impresa, ma nulla nel calcio è precluso e il motto di casa milanista, come per lo Scudetto dell'anno scorso, resta il noto 'Succede solo a chi ci crede'.

Il sapore di ultima spiaggia per il Milan c'è. La stagione in campionato è stata molto deludente, ma c'è ancora modo di ribaltare tante valutazioni con una clamorosa rimonta e una altrettanto clamorosa qualificazione alla finale di Champions League. Dice bene, a questo proposito, Sandro Tonali in conferenza stampa: "A inizio anno ci eravamo messi obiettivi in testa: tante cose non sono andate come dovevano, ma domani scenderemo in campo per cambiare questa stagione. A noi farà la differenza dopo un campionato in cui volevamo ripeterci e non ci siamo riusciti, la gara di domani avrà un peso importante in questa stagione".Per tentare l'impresa, Pioli avrà nuovamente a disposizione Rafael Leao, il quale tornerà titolare dopo aver saltato l'andata per un problema muscolare. A lui sono affidate tante delle speranze del Milan, ma è chiaro che, per far sì che il portoghese faccia ciò che sa fare meglio, serve l'apporto di tutta la squadra. Chi lo potrebbe aiutare? La seguente formazione: Maignan in porta, Calabria, Thiaw (preferito a Kjaer), Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Krunic in mediana, Saelemaekers a destra, Brahim Diaz al centro e il già citato Leao a sinistra con Giroud di punta. Indisponibili Ibrahimovic e Bennacer.