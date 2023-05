Tonali: "La testa è libera. L'inizio è una delle cose più importanti"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato così del ritorno con l'Inter: "La testa è libera. L'inizio è una delle cose più importanti. All'andata l'abbiamo visto, dovremo cercare di non sbagliare o provare ad iniziare forte. La testa è libera e abbiamo la forza di liberarla dopo due sconfitte. Siamo tutti uniti, non bisogna mollare di un centimetro in tutti i 90 minuti".