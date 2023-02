Tonali massacrato dal Tottenham, Pioli: "Caviglia gonfia". Sandro: "Era già fasciata, ma sto bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Botta alla caviglia già fasciata prima. Sto bene, una botta come tante in una partita di calcio”. Così Sandro Tonali a SkySport sui tanti interventi fallosi subiti dai calciatori del Tottenham. Ne ha parlato anche Stefano Pioli in conferenza stampa: "C'è stato su di lui un intervento brutto, più da rosso che da giallo. Gli si è gonfiata la caviglia quando ha ripreso a giocare e l'ho tolto. Sandro è un generoso, un lottatore ed è chiaro che quando fa questo tipo di prestazioni la squadra ci guadagna. Così dobbiamo giocare e competere contro avversari molto forti".