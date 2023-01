Tonali, occhio al giallo: il numero 8 è l'unico diffidato tra i rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca poco più di un'ora alla sfida tra Milan e Roma, big match che conclude la domenica di Serie A. L'attenzione dei giocatori del Milan si deve alzare anche circa le sanzioni e la gestione dei cartellini gialli con molte gare importanti che arriveranno dopo quella di questa sera contro i giallorossi, compresa la Supercoppa Italiana contro l'Inter. L'unico diffidato della squadra di Stefano Pioli è Sandro Tonali che dunque dovrà prestare intenzione a non finire sul taccuino di Massa, arbitro della sfida di questa sera. Pioli, comunque, non si è detto preoccupato e in conferenza stampa ha dichiarato: "Parlo con lui tutti i giorni, ma non delle diffida, ma per preparare al meglio la partita di domani"