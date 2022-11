Tonali: "Ora è il momento di staccare la spina un attimo, abbiamo giocato 21 partite che sono veramente tante"

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista a Milan TV post Milan-Fiorentina, Sandro Tonali ha detto la sua sull'imminente sosta per i Mondiali: “È una pausa che può fare bene come no. Doveva arrivare perché abbiamo giocato 21 partite che sono veramente tante. Sarà un anno difficile, ora è il momento di staccare, di andare in nazionale per chi ha la possibilità e di riposo per tutti gli altri: è il momento di staccare la spina un attimo”.