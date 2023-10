Tonali, parla lo psichiatra: "Per vergogna si tende a nascondere tutto anche agli affetti più cari"

Sandro Tonali, al centro della vicenda delle scommesse, ha iniziato un percorso di cure per liberarsi dalla dipendenza dal gioco. La Gazzetta dello Sport ha intervistato lo psichiatra a cui il giocatore del Newcastle si è rivolto, Gabriele Sani. Il medico è direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico Gemelli, oltre che docente all’Università del Sacro Cuore di Roma.

Questo un estratto del suo intervento: "Una delle caratteristiche della malattia è la bugia patologica: che sia per vergogna, paura o per disprezzo di sé, si tende a nascondere tutto anche agli affetti più cari. Anzi, soprattutto a loro, a cui si è certi di dare una sofferenza. Uno dei primi passi per uscirne è proprio il riconoscimento del problema e la condivisione"