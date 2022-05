Tonali ringrazia i tifosi: "Compleanno fantastico, grazie per gli auguri e per il sostegno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Compleanno, 22 anni per Sandro, e doppietta decisiva per tornare da Verona con i tre punti e con il primato in classifica: per Tonali è stata una serata sicuramente niente male. Il centrocampista rossonero ha ringraziato su Instagram i tifosi per gli auguri: "Ciao ragazzi, è stato un compleanno fantastico. Vi ringrazio per tutti i messaggi d’auguri e per il sostegno che ci avete dato anche stasera”.