Tonali scherza su Inzaghi-Turpin: “Troviamo un arbitro senza nazionalità”

Durante la conferenza stampa di oggi, Simone Inzaghi ha commentato così la designazione di Turpin per l'euroderby di domani in quanto nel Milan giocano diversi francesi: "Difficilmente ne parlo, a volte non ci riesco. All'andata c'è stato un episodio che andava valutato in altro modo, mi riferisco al fallo di Krunic su Bastoni, sicuramente avrebbe dato alla gara un senso diverso.

Non è stato così e non c'è problema: ho tanti amici che quando hanno visto la designazione di un francese con tanti giocatori francesi del Milan in rosa mi hanno detto che non c'è problema, abbiamo fiducia". Durante la conferenza stampa di Milanello, Sandro Tonali, su questo tema, ha scherzato: "Bisogna trovare un arbitro senza nazionalità (ride, ndr)".