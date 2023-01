Tonali: "Siamo stati quasi perfetti, potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Salernitana-Milan 1-2 Sandro Tonali, autore di un gran gol e di un assist, ha parlato così a Sky Sport della prestazione della squadra: “Siamo una squadra forte, siamo stati quasi perfetti perché potevamo fare 1-2 gol in più per vincere con più tranquillità. Il calcio è così… Siamo felici per questi 3 punti fondamentali, era fondamentale per chiudere la serie di amichevoli brutte e dare un segnale a tutti”.