Tonali, solo un gol in stagione: sono cinque le reti in rossonero

Alla prima stagione in rossonero non si ricordano grandi giocate da parte di Sandro Tonali, condita infatti da zero gol. Nella scorsa annata però i gol sono arrivati, e anche molto pesanti: quattro reti, di cui una doppietta decisiva contro il Verona e il gol vittoria contro la Lazio. A questi quattro gol, va aggiunto quello realizzato nella stagione in corso proprio contro i gialloblu: un'altra rete decisiva per l'8 del Milan.