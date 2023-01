Tonali squalificato, Virdis: "Assenza pesante: non è facile sostituirlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pietro Paolo Virdis, ex campione rossonero che ha chiuso la sua carriera con la maglia del Lecce, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dello scontro tra le sue due ex squadre. In particolare ha dato un suo giudizio sull'assenza di Sandro Tonali dal match di oggi perché squalificato. Queste le sue dichiarazioni: "Un’assenza pesante. Non è facile sostituirlo adesso. Perché è bravo a far girare la palla. Era partito lento, poi ha preso un altro passo. E’ salito quando ha cominciato a far bene la fase difensiva. E, soprattutto, ha dimostrato tanto attaccamento al club"