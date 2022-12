Tonali su De Ketelaere: "È solo una questione mentale: l'ho vissuto anche io"

MilanNews.it

Sandro Tonali nell'intervista uscita oggi sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Charles De Ketelaere, il cui percorso sente molto vicino al proprio al suo primo anno di Milan: "L’ho vissuto in prima persona. E non è facile. Per me è stato più semplice perché per me non c’era pubblico. Ci sono meno pressioni e ti puoi permettere di sbagliare qualche pallone in più, o di provare giocate che con lo stadio pieno non fai. È solo una questione mentale. Il tempo è dalla sua parte. Serve solo aspettare, perché ha qualità, è forte, e non va giudicato per la prima parte di stagione dopo un salto di campionato così grande. Va aspettato".