Tonali su Leao: "Deciderà quello che è meglio per lui: è un fenomeno"

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso dell'intervista uscita oggi sulla Gazzetta dello Sport e andata in onda su Sky, Mediaset e Dazn, Sandro Tonali ha espresso il suo punto di vista anche sulla situazione relativa a Rafael Leao. Queste le parole dell'8 rossonero: "Rafa sappiamo che ha delle altre qualità rispetto alle mie e di Bennacer. La storia è la stessa, ma con delle basi diverse. Deciderà Rafa quello che deve fare. La sta vivendo bene e serenamente questa stagione, non deve pensare a molte cose. Bisogna solo andare avanti e giocare questa stagione. Io non posso entrare nella sua testa e cambiargli le idee. Solo lui sa qual è la strada migliore per lui, se rimanere qui o decidere di prendere altre strade. Sappiamo che è un fenomeno e deve fare la scelta migliore per lui, prima che per noi”.