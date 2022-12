Tonali su Pioli: "Fondamentale nel mio percorso, lo ringrazio. Aiuta tutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, parlando ai microfoni di Milan Tv direttamente dal ritiro rossonero di Dubai, ha speso belle parole per il suo allenatore Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni del numero 8: "E’ una persona umile e che aiuta tutti. Per me, ha saputo allenarmi. Sono arrivato in un momento così, mi parlava e mi parla sempre. È stato fondamentale averlo nel mio percorso al Milan e lo ringrazio. Per noi è il nostro aiutante ancor prima che il nostro mister. Ti aiuta tanto, dentro e fuori dal campo”