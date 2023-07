Tonali sullo Scudetto: "Annata fantastica, ogni partita era come se fosse una finale"

MilanNews.it

Intervistato dai canali ufficiali del Newcastle, Sandro Tonali ha parlato così dello scudetto vinto: "Un'annata fantastica. Lì abbiamo imparato tutti quanti tanto. Ogni partita era come se fosse una finale. Il primo che mollava un centimetro, poteva perdere il titolo. In ogni partita bisognava vincere per arrivare alla fine e mancavano circa 10 partite al traguardo. E' stata una lotta bella, sportiva, che ci ha premiato per quanto fatto durante tutto il campionato".