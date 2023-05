Tonali verso l'euroderby: "Dobbiamo dare tutto, è la nostra occasione"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Sandro Tonali ha dichiarato sull'euroderby di ritorno: "C'è tanta emozione, abbiamo la forza di lasciare da parte tutto. E' una partita sola e bisogna concentrasi al mille per mille a dare tutto. E' la nostra occasione, possiamo cambiare la partita dell'andata e dare una spinta in avanti".