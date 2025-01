Toni: "Leao assolutamente protagonista e mi fa ancora più arrabbiare..."

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Girona questa sera a San Siro nella settima giornata della League Phase di Champions League: grazie al gol di Rafael Leao, ora i rossoneri si trovano al sesto posto e in ottima posizione per completare la missione ottavi di finale settimana prossima in casa della Dinamo Zagabria nell'ultima giornata. Ospite a bordocampo sulle frequenze di Amazon Prime Video, l'ex calciatore Luca Toni si è espresso così sul club rossonero.

Le parole di Luca Toni su Rafael Leao: "Sicuramente il migliore insieme a Bennacer. Tutte le migliori azioni del Milan sono partite da lui, ha fatto un gran primo tempo. Dovrebbe calciare di più in porta. Abbiamo visto anche sacrificio. Secondo me è stato assolutamente il protagonista e mi fa ancora più arrabbiare perché ci ha fatto vedere le sue qualità che alcune volte non vediamo per niente".