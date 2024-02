Toni non ha dubbi: "La fascia sinistra del Milan è la più forte della Serie A"

Luca Toni, ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina, Palermo e Bayern Monaco, oltre che della Nazionale italiana, è intervenuto a DAZN e ha rilasciato queste parole sulla fascia sinistra del Milan da cui domenica sera è nato il gol di Theo Hernandez contro il Napoli: "La fascia sinistra del Milan è la più forte del campionato di Serie A. Viene tutto bene perchè ci sono tre giocatori lì che sono i più forti".

Questo il racconto della rete di Theo contro il Napoli: il terzino trova sulla trequarti Giroud che controlla e allarga sulla fascia sinistra per Leao. ll portoghese attende l'inserimento senza palla di Theo Hernandez e lo manda in porta con un passaggio illuminante. L'esterno francese controlla e batte Gollini in uscita con il sinistro.