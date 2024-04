Toni pronostica Milan-Roma: "Rossoneri leggermente favoriti, ma questa Roma..."

Europa League, ci risiamo. Questo giovedì il Milan tornerà a disputare una partita in una competizione europea, il derby italiano contro la Roma ai quarti di Europa League. L’ex attaccante Luca Toni ha parlato a DAZN per analizzare il match. La Roma di De Rossi arriva dalla vittoria nel derby. Proprio per questo motivo, Toni non si è sbilanciato troppo nel pronostico della partita. Ecco cosa ha detto:

"Il Milan è leggermente favorito ma questa Roma può fare di tutto quest’anno".