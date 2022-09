Toni sulle favorite per il campionato: "Il Milan con idee chiare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Luca Toni, ex attaccante della Nazionale, ha provato a pronosticare quali saranno le protagoniste della Serie A 2022/23 anche alla luce del mercato: "La Juve ha aggiunto qualità e merita 9, il Milan ha dimostrato di avere idee molto chiare. Mi avrebbe deluso il Napoli se avesse scambiato Osimhen con CR7. Il colpo? Dybala alla Roma, un affare a parametro zero. Dall'estero ormai non arrivano più grandi giocatori, prendiamo solo quelli a fine carriera o che hanno fallito", ha detto a Sportweek.