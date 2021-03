TOP 100 TMW - Ibrahimovic è al decimo posto

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato la TOP 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Al decimo posto c'è ZLATAN IBRAHIMOVIC

Avevamo lasciato lo svedese a Natale come primo indiscusso, con un'impressionante media voto di 7.50. Da allora un drastico calo, causato dai continui problemi muscolari che gli hanno fatto saltare ben 8 partite e anche da una condizione generale della squadra che non lo ha certo aiutato. Una sequenza impressionante di insufficienze (5 in 6 partite) lo ha fatto scendere in picchiata. Anche in un periodo così complicato, tuttavia, è riuscito a graffiare, come dimostrano le doppiette a Cagliari e Crotone e al gol contro la Fiorentina, al rientro in campionato dopo un altro stop per un problema agli adduttori. 15 presenze, 15 reti a 39 anni: mai nessuno a questa età è arrivato a tanto. Mai nessuno nel calcio moderno è così decisivo in un campionato di così alto livello. Lui ci scherza e ama ricordare di essere come Benjamin Button: più gli anni passano, più ringiovanisce.

Serie A

15 partite, 15 gol, 1 assist, 1.192 minuti

Europa League e qualificazioni Europa League

6 partite, 1 gol, 1 assist, 332 minuti

I voti di TMW in campionato

Milan-Bologna 7.5

Inter-Milan 7.5

Milan-Roma 7

Udinese-Milan 8

Milan-Verona 7

Napoli-Milan 8

Cagliari-Milan 7.5

Milan-Atalanta 5

Bologna-Milan 5

Milan-Crotone 7

Spezia-Milan 5

Milan-Inter 5

Roma-Milan 5

Fiorentina-Milan 6.5

Media voto:6.50