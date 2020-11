TOP 100 TMW - Kjaer ventinovesimo

29^ posto per Simon Kjaer nella Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

29 - SIMON KJAER (Milan) 6.43

Chi l'avrebbe mai detto. Da meteora dell'Atalanta a leader della difesa del Milan: titolare inamovibile del Milan, con lui sta crescendo tanto anche capitan Romagnoli. Un investimento a basso costo, definito contro buona parte della piazza, che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa