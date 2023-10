Top 5 campionati europei: il Milan è la capolista con più clean sheet dopo la prima sosta

Il Milan, dopo la brutta sconfitta con l'Inter per 5-1, ha letteralmente blindato la sua difesa e nelle successive sei gare - in tutte le competizioni - solo in un'altra occasione ha subito gol. Con ben 5 clean sheet in 7 partite dopo la prima sosta per le nazionali a inizio settembre, i rossoneri sono la squadra che ha mentenuto la porta inviolata il maggior numero di volte tra le capoliste dei top 5 campionati europei nello stesso periodo di tempo. Tutti i dati:

SERIE A - Milan: 5 su 7

LA LIGA - Real: 4 su 7

PREMIER LEAGUE - Tottenham: 1 su 4

BUNDESLIGA - Leverkusen: 3 su 6

LIGUE 1- Monaco: 0 su 4