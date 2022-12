TOP 5 MOMENTS 2022 - Milan-Atalanta 2-0, "Prova a prendermi" Theo Hernandez

MilanNews.it

Un gol che trasporta sulla vita terrena il titolo di uno dei più grandi capolavori di Leonardo Di Caprio, "Prova a prendermi". Perché Theo Hernandez è letteralmente inarrestabile quando parte al piede: per avere una conferma, chiedere a Gian Piero Gasperini. Alla penultima giornata della scorsa stagione, infatti, il Milan ospita l'Atalanta in una gara che farà da crocevia per i sogni scudetto dei rossoneri. La squadra di Pioli, caricata da un San Siro infuocato, sblocca la gara al minuto 56' con Rafael Leao, avvicinandosi così sempre di più all'impresa finale.

Ma al 75esimo a San Siro accade qualcosa di paranormale: Boga punta Krunic al limite dell'area, ma il bosniaco legge bene la giocata dell'atalantino e gli toglie la palla dai piedi. Qui inizia il viaggio del treno rossonero: Theo raccoglie la sfera vagante e brucia in velocità Koopmeiners. Arrivato nella stessa zona di campo degli avversari il francese salta in dribbling prima Djimsiti e poi De Roon e, infine, batte Musso con una grandissima conclusione alla sinistra del portiere tra l'incredulità di giocatori e tifosi. Un coast-to-coast, di 80 metri, che resterà per sempre impresso nella mente dei milanisti, e non. Il traguardo - chiamato tricolore - è ormai vicino…