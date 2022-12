TOP 5 MOMENTS 2022 - Milan-Inter 3-2, Leao chiude i giochi con un "paso tremendo"

MilanNews.it

È il 3 settembre. Milan ed Inter scendono in campo a San Siro per sfidarsi nella gara valida per la quinta giornata di Serie A (2022-2023). I nerazzurri di Inzaghi vanno subito in vantaggio al minuto 21’ con Brozovic, imbucato da Correa. Pronta la risposta del Diavolo, sette minuti più tardi. con un mancino di Leao che fulmina Handanovic. Al 54’ il Milan si porta in vantaggio con la girata di Giroud. E sei minuti più tardi arriva la rete che chiude i giochi: una perla deliziosa di Rafa. Sponda di tacco di Olivier per il portoghese sull’out di sinistra: Leao raccoglie al limite, punta e brucia la coppia Bastoni-De Vrij con una finta di corpo - come direbbero gli spagnoli, "tremenda" -, entra in area di rigore e trafigge il portiere nerazzurro in spaccata. Un autentico golazo. Inutile, poi, il 3-2 finale di Dzeko. Milano è rossonera.