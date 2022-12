TOP 5 MOMENTS 2022 - Sassuolo-Milan 0-3, lo Scudetto è rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo capitolo di una saga indimenticabile non poteva che terminare nella Città del Tricolore, Reggio Emilia. In un Mapei stracolmo di tifosi rossoneri, anche nella curva avversaria, il Milan si appresta a disputare la partita più importante della stagione con due risultati su tre disponibili in caso di vittoria dell'Inter a San Siro contro la Sampdoria. Ma la squadra di Stefano Pioli non fa i conti e chiude subito i giochi nel primo tempo.

L'asse Leao-Giroud è letale e colpisce in ben due occasioni la retroguardia del Sassuolo. Ed il 3-0 firmato da Franck Kessie distende i nervi dei rossoneri ed ammutolisce lo stadio milanese che sul maxi-schermo vede apparire il risultato di Reggio Emilia. Emblematica l'invasione di campo dei rossoneri ed il pianto dei nerazzurri al termine delle partite. Il diciannovesimo è del Diavolo. L'obiettivo di Ibrahimovic è completato.