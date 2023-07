TOP NEWS del 13 luglio - Ufficiale Pulisic, De Ketelaere può partire. Contatti per il vice Theo

MilanNews.it

MN - Non solo Chukwueze e Isaksen: c’è anche Arnaut Danjuma nelle idee per rinforzare le fasce - LEGGI QUI LA NEWS

MN - De Ketelaere può partire: Aston Villa in pressing. Il Milan punta ad ottenere il massimo - LEGGI QUI LA NEWS

Sky - Milan, contatti per Cambiaso. La Juve chiede 25 milioni - LEGGI QUI LA NEWS

UFFICIALE: Christian Pulisic firma fino al 2027 con opzione per il club per un altro anno - LEGGI QUI LA NEWS