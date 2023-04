TOP NEWS del 23 aprile - La vittoria sul Lecce, le dichiarazioni di Pioli e Leao, una visita a sorpresa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 23 aprile 2023.

- A San Siro è di nuovo festa anche in campionato: il Milan torna a vincere in casa in Serie A dopo due mesi - Leggi la news, CLICCA QUI!

- Pioli a Dazn: "La partita di oggi e Roma determineranno il nostro piazzamento. Euroderby? C'è tempo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

- Leao a DAZN: "Bello segnare davanti a questi tifosi: dobbiamo tornare in Champions" - Leggi la news, CLICCA QUI!

- Pagelle - Leao, un alieno a San Siro. Tonali assistman, Rebic rivedibile - Leggi la news, CLICCA QUI!

- Sky - Milan, apprensione per Ibra. Zlatan si è fermato durante il riscaldamento, possibile problema al polpaccio - Leggi la news, CLICCA QUI!

- Visita a sorpresa per il Milan: Lucas Hernandez e Pavard negli spogliatoi a San Siro - Leggi la news, CLICCA QUI!