TOP NEWS del 29 giugno - Loftus-Cheek ha firmato. Il punto su Chukwueze, Reijnders e le uscite

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 29 giugno 2023:

MN - Il Milan non molla Chukwueze per l'esterno destro. E non escluderebbe Pulisic

MN - Luka Romero al Milan, il perché dell'operazione: può essere un colpo "alla Kalulu", Pioli lo valuterà in ritiro

MN - Il punto sul mercato in uscita: Rebic e Origi piacciono in Turchia, due club interessati a Ballo-Tourè

VIDEO MN - Loftus-Cheek lascia Casa Milan, ha firmato fino al 2027

MN - Proseguono i contatti tra Milan e AZ per Reijnders: si tenta di ridurre la richiesta di 18 milioni