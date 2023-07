TOP NEWS del 30 luglio - Musah a Milano in settimana! Besiktas, dopo Rebic anche Messias?

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 30 luglio 2023:

- MN - Fatta per Musah al Milan: le cifre. Tra martedì e mercoledì sarà a Milano

- ESCLUSIVA MN - Ordine: "Loftus e Reijnders rispondono alle esigenze di Pioli ma serve più equilibrio. Su Cardinale..."

- MN - Rebic in partenza: domani le visite e la firma con il Besiktas

- MN - Non solo Rebic: il Besiktas spinge per Messias a titolo definitivo. Trattativa in corso

- Furlani: "Stiamo investendo molto per avere una stagione migliore. Stadio? Da soli. RedBird ci aiuta molto"