TOP NEWS del 5 luglio - Tre offerte per tre giocatori. Il calendario della Serie A

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 5 luglio 2023:

MN - Milan, si avvicina a grandi passi Pulisic. Pioli pronto ad abbracciare il suo jolly - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sky - Offerta Milan per Morata: 4 anni a 4 milioni. Ha una clausola da 12 milioni circa - Leggi la news, CLICCA QUI!

Calendario Milan Serie A 2023-2024: il programma completo e le date dei big match - Leggi la news, CLICCA QUI!

MN - Luka Romero atterrato a Milano, domani le visite mediche - Leggi la news, CLICCA QUI!

The Athletic - Milan, offerta migliorata per Pulisic. Rossoneri sempre in contatto col Villarreal per Chukwueze - Leggi la news, CLICCA QUI!